नई दिल्‍ली: भारतीय सेना (Indian Army) ने जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवादी संगठन हिज्‍बुल मुजाहिदीन के एक जिला कमांडर मार गिराया है. सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत डोडा जिले में हिज्‍बुल मुजाहिदीन (Hizbul Mujahideen) के डिस्ट्रिक्‍ट कमांडर (District Commander) को मार गिराया है. सुरक्षाबलों ने बीते 5 दिनों में 5 से ज्‍यादा आतंकवादी मार गिराए हैं. एक आतंकवादी बडगाम जिले में 13 जनवरी को मारा गया था और 12 जनवरी को हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन सर्वाधिक वांछित आतंकवादी मारे गए थे.

बता दें कि सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सोमवार को मुठभेड़ में एक स्‍थानीय आतंकवादी को मार गिराया था. मारे गए आतंकवादी की पहचान बडगाम के रहने वाले आदिल अहमद के रूप में हुई थी. इससे पहले बीते 12 जनवरी को भी सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के त्राल में हिज्बुल मुजाहिदीन के तीन सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों को मार गिराया था.

Indian Army: District Commander of Hizbul Mujahideen, Harun Hafaz has been gunned down by security forces in an encounter in Doda. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/qebm1CEL6Y

— ANI (@ANI) January 15, 2020