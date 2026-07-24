हिमाचल प्रदेश के पांगी में भीषण हादसा, चलती कार पर गिरीं चट्टानें- 13 लोगों की मौत

हादसा आदिवासी पांगी घाटी में किल्लार-उदयपुर रोड पर काडू नाला के पास तब हुआ, जब एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा चलती हुई गाड़ी के ऊपर आ गिरा.

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हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी में भीषण हादसा हुआ है. पांगी घाटी में किल्लार-उदयपुर रोड पर चलती गाड़ी पर चट्टान के कई बड़े टुकड़े गिरने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई. भरमौर-पांगी के विधायक डॉ. जनक राज ने हादसे की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और गाड़ी उसके नीचे दब गई. इस घटना में टाटा सूमो में सवार सभी 13 लोगों की जान चली गई.

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर शोक जताया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘पांगी और लाहौल-स्पीति जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में एक टाटा सूमो गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोगों के घायल होने का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. अपने प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिजन को इस असहनीय पीड़ा को सहने का संबल एवं शक्ति प्रदान करें.

पाँगी और लाहौल-स्पीति जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कड़ू नाला में एक टाटा सूमो गाड़ी पर चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौके पर ही मृत्यु और दो लोगों के घायल होने का समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। अपने प्रियजन को खोने का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस कठिन घड़ी में मेरी… — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) July 24, 2026

उन्होंने आगे लिखा, ‘घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त लाहौल एवं स्पीति से बात कर दोनों घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं. उपायुक्त स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. ईश्वर से घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. ॐ शांति.