CoronaVirus outbreak Live: कोरोनावायरस के प्रकोप के मद्देनजर पूरी दिल्ली में सीआरपीसी की धारा 144 को 22 मार्च रात 9 बजे यानी आज रात 9 बजे से 31 मार्च की रात 12 बजे तक लगाया जाएगा. बता दें कि भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 324 पहुंच गई है जबकि इससे मरने वालों की तादाद 7 हो गई है.

In wake of the #CoronaVirus outbreak, Section 144 of CrPC to be imposed in Delhi with effect from 9 pm on March 22 to 12 midnight of March 31. pic.twitter.com/N6pXPntuaV

— ANI (@ANI) March 22, 2020