नई दिल्ली: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अन्य स्थानों से कोविड-19 के नये मामले आने के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 26 हजार के पार पहुंच गई है. वहीं, सरकार ने कहा है कि नये मामलों की प्रतिदिन वृद्धि दर गिरकर छह प्रतिशत तक रह गई है. इस बीच, कुछ राज्यों ने और अधिक दुकानों के खुलने की अनुमति देकर लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने की शुरुआत कर दी है. Also Read - बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की मां का निधन, लॉकडाउन के चलते अंतिम यात्रा में नहीं हो सके शामिल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक कोरोना वायरस संक्रमण से 56 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक इस अवधि (24 घंटे) में हुई सबसे अधिक मौतें हैं. इन मौतों के साथ कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या कम से कम 779 हो गई है. Also Read - योगी सरकार ने रोके राज्यकर्मियों के छह तरह के भत्ते, डेढ़ साल तक नहीं मिलेंगी डीए की अतिरिक्त किश्तें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम पांच बजे तक के अपने अपडेट में कहा कि संक्रमण के अब तक 24,942 मामले सामने आए हैं और 5,200 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं. इस प्रकार मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की दर 20 प्रतिशत से अधिक है. मंत्रालय ने बताया कि रोजाना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की दर गिरकर छह प्रतिशत पर आ गई है जो देश में 100 मामले आने के बाद सबसे कम है. Also Read - लॉकडाउन के बाद औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिये तैयारी में जुटे सीएम योगी, दिये ये निर्देश

देश में अब तक 5.8 लाख जांच हुई हैं. राजस्थान सहित कुछ राज्यों की आपत्ति के बाद केंद्र सरकार ने चीन की दो कंपनियों से मंगाई गईं त्वरित जांच किट के उपयोग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. राज्यों ने कहा था कि ये किट त्रुटिपूर्ण हैं और गलत परिणाम दे रही हैं.

