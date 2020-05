भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है. Also Read - जम्मू कश्मीर में शहीद जवान के परिजन को दस लाख रुपये की सहायता एवं नौकरी देने का ऐलान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि गिलगित- बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए.



It was clearly conveyed that the entire Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, including the areas of Gilgit and Baltistan, are an integral part of India by virtue of its fully legal and irrevocable accession: Ministry of External Affairs (MEA)

