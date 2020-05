श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में आज जहां मुठभेड़ हुई वहां हुए विस्फोट में कम से कम सात नागरिक घायल हो गए हैं. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि उत्तरी कश्मीर के इसी इलाके में हंदवाड़ा क्षेत्र के एक गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर समेत पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए तथा दो आतंकवादी भी मारे गए थे. Also Read - शहीद जवानों को कोहली और गौतम गंभीर ने दी श्रद्धांजलि, विराट बोले-उनकी शहादत को कभी भूला नहीं जाना चाहिए

आज हुए इस विस्फोट के बारे में एक स्थानीय निवासी ने बताया, "हम नाली में से कचरा साफ कर रहे थे. पता नहीं उसमें क्या था शायद ग्रेनेड था जो फट गया और सात-आठ लोग ज़ख्मी हो गए. सबको हंदवाड़ा लाया गया है. हम में से दो सीरियस हैं जिन्हें श्रीनगर रेफर किया गया है."

हंदवाड़ा अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ. एजज़ ने बताया, "ये एक ब्लास्ट इंजरी है जो राजवार के इलाके में हुई. हम दो बच्चों को श्रीनगर रेफर कर रहे हैं. एक के पांव में इंजरी है और एक के पेट में बाकि तीन स्थिर हैं."

Jammu & Kashmir: Five people injured after an unexploded shell went off when they were cleaning a drainage in Ahgam village of Handwara. “Handwara District Hospital Superintendent Dr Aijaz says, “Out of the five people, two are children. Condition of three patients is stable”. pic.twitter.com/vzYgRQCj6G

