नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के हंदवारा में सुरक्षाबलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं. सेना के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 18 अप्रैल और 6 मई को हंदवारा और सोपोर में 6 सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली थी. आज देर रात तक चले एनकाउंटर में इन्हें मार गिराया गया है. Also Read - MHA ने अर्ध सैन्‍य बलों की 100 कंपनियों को जम्मू-कश्मीर से तत्काल वापसी का दिया आदेश

जम्मू कश्मीर में आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि दो आतंकी मारे गए हैं. इनमें से एक की पहचान नसीरुद्दीन के रूप में हुई है. ये लश्कर-एतोएबा का कमांडर बताया जा रहा है. विजय कुमार ने बताया कि ये आतंकी 18 अप्रैल और 4 मई को 6 सीआरपीएफ जवानों की जान लेने में शामिल थे. सुरक्षा बल इनकी तलाश कर रहे थे. Also Read - J&K UPDATE: आतंकियों के हमले में घायल दो जवानों ने दम तोड़ा, अब तक कुल 5 जवान शहीद, ऑपरेशन जारी

The terrorist, who has been killed in an encounter in Handwara, has been identified as Lashkar-e-Taiba commander Naseer-u-din Lone. He was involved in killing of 3 CRPF jawans in Sopore on April 18 & 3 CRPF jawans in Handwara on May 4: Jammu & Kashmir IGP Vijay Kumar (file pic) pic.twitter.com/EKNMC0v3oi Also Read - सत्यपाल मलिक का फिर हुआ ट्रांसफर, जम्मू कश्मीर के बाद गोवा और अब बनाए गए इस राज्य के राज्यपाल...

