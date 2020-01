नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी में आज से ‘नड्डा युग’ की शुरुआत हो गई है. अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे जेपी नड्डा (Jagat Prakash Nadda) अब पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए हैं. उन्हें बीजेपी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चुन लिया गया है. जेपी नड्डा 2022 तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे. नड्डा बीजेपी के 14वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

Jagat Prakash Nadda elected unopposed as the National President of Bharatiya Janata Party (BJP) pic.twitter.com/ek5PlEZ2sE

— ANI (@ANI) January 20, 2020