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Breaking News 3 June: कर्नाटक- आज CM बनेंगे डीके शिवकुमार, दुनिया भर में अल नीनो ने बढ़ाई किसानों की चिंता- सूखे का डर

Breaking News 3 June: डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 3 से 7 जून तक भारत के दौरे पर होंगी.

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ब्रेकिंग न्यूज- 3 जून 2026

Breaking News 3 June: कर्नाटक में पिछले दिनों हुई सियासी उठापठक के बाद कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार बुधवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. उनका यह शपथ समारोह बेंगलुरु में स्थित लोकभवन के ग्लास हाउस में होना तय है. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है.

उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं. IRCTC से जुड़े CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे.