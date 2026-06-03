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Breaking News 3 June: कर्नाटक- आज CM बनेंगे डीके शिवकुमार, दुनिया भर में अल नीनो ने बढ़ाई किसानों की चिंता- सूखे का डर

Breaking News 3 June: डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 3 से 7 जून तक भारत के दौरे पर होंगी.

Written by: Arun Kumar
Published: June 3, 2026, 7:13 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज- 3 जून 2026

Breaking News 3 June: कर्नाटक में पिछले दिनों हुई सियासी उठापठक के बाद कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार बुधवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. उनका यह शपथ समारोह बेंगलुरु में स्थित लोकभवन के ग्लास हाउस में होना तय है. वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है.

उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं. IRCTC से जुड़े CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और पत्नी राबड़ी देवी समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे.

और पढ़ें: Breaking News 2 June: ट्विशा शर्मा केस: पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट ने 14 दिनों की CBI कस्टडी में भेजा

Follow updates here:

  • Jun 3, 2026 7:27 AM IST

    Breaking News 3 June: अल नीनो की स्थिति अगस्त के बाद और मजबूत होने के संकेत मिल रहे है, जिससे दुनिया भर में सूखा, बाढ़, समुद्री स्थलीय हीटवेव समेत मौसम के खतरनाक रूप दिखने की उम्मीद है.

  • Jun 3, 2026 7:24 AM IST
    Breaking News 3 June: इस सीजन मौसम को लेकर खबर चिंताजनक है. भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के बाद संयुक्त राष्ट्र (UN) की वैश्विक मौसम एजेंसी विश्व मौसम संगठन (WMO) ने भी यह माना है कि प्रशांत महासागर में तेजीसे गर्म हो रहे समुद्री जल के कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की आशंका 80 फीसदी के करीब है.
  • Jun 3, 2026 7:21 AM IST

    Breaking News 3 June: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार आज (बुधवार) की शाम को लोकभवन में शपथ लेगें. इस समारोह में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहेंगे.

  • Jun 3, 2026 7:19 AM IST

    Breaking News 3 June: नमस्कार! 3 जून को होने वाली सभी बड़ी घटनाओं की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे पल-पल के लाइव अपडेट्स. दिन भर की खबरों से जुड़ी सभी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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