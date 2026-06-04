LIVE

Breaking News June 4: मालवीय नगर होटल कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इजरायल-लेबनान के बीच संधि-वर्ता,

Breaking News 4 June: मालवीय नगर होटल में आग लगने के बाद पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया है. इजरायल और लेबनान के बीच संधि-वर्ता अपने अगले चरण में पहुंचने को तैयार है. आइये जानते हैं आज की सारी बड़ी खबरें...

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/breaking-news-june-4-major-police-action-in-malviya-nagar-hotel-case-israel-lebanon-agreement-all-the-latest-news-today-8435533/ Copy

4 जून की दिनभर की खबरे

June 4 breaking news today: दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टेज होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है. इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान जा चुकी है. पुलिस लगातार सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जांच कर रही है. वहीं, खेल जगत से आ रही खबरों के मुताबिक, आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने का मन बना रही है.

बीते दिन, कुवैत एयरपोर्ट पर हुए ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और 63 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद वहां की सभी उड़ानें रोक दी गई हैं. दूसरी तरफ, इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की शर्तों को लेकर वाशिंगटन में अहम बातचीत हुई है, जिसके संयुक्त बयान के तहत हिजबुल्लाह को पूरी तरह गोलाबारी बंद करनी होगी और जमीनी स्तर पर पायलट जोन स्थापित कर सुरक्षा का पूरा नियंत्रण लेबनान की नियमित सेना को सौंप दिया जाएगा.