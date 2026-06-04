  • Hindi
  • India Hindi
  • Breaking News June 4 Major Police Action In Malviya Nagar Hotel Case Israel Lebanon Agreement All The Latest News Today
LIVE

Breaking News June 4: मालवीय नगर होटल कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इजरायल-लेबनान के बीच संधि-वर्ता,

Breaking News 4 June: मालवीय नगर होटल में आग लगने के बाद पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया है. इजरायल और लेबनान के बीच संधि-वर्ता अपने अगले चरण में पहुंचने को तैयार है. आइये जानते हैं आज की सारी बड़ी खबरें...

Written by: Satyam Kumar
Updated: June 4, 2026, 6:52 AM IST
Breaking News representative image
4 जून की दिनभर की खबरे

June 4 breaking news today: दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टेज होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है. इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान जा चुकी है. पुलिस लगातार सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जांच कर रही है. वहीं, खेल जगत से आ रही खबरों के मुताबिक, आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी टी20 विश्व कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाने का मन बना रही है.

बीते दिन, कुवैत एयरपोर्ट पर हुए ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और 63 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद वहां की सभी उड़ानें रोक दी गई हैं. दूसरी तरफ, इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की शर्तों को लेकर वाशिंगटन में अहम बातचीत हुई है, जिसके संयुक्त बयान के तहत हिजबुल्लाह को पूरी तरह गोलाबारी बंद करनी होगी और जमीनी स्तर पर पायलट जोन स्थापित कर सुरक्षा का पूरा नियंत्रण लेबनान की नियमित सेना को सौंप दिया जाएगा.

और पढ़ें: Breaking News 3 June: ट्रंप बोले- ईरान पर हमला मेरा फैसला था, मुझे नेतन्याहू ने नहीं उकसाया

Follow updates here:

  • Jun 4, 2026 6:49 AM IST
    लाल किला ब्लास्ट मामले मे NIA की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर कल पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा.10 नवंबर 2025 को हुए दिल्ली लालकिला ब्लास्ट मामले मे NIA ने पिछले महीने 75000 पन्नो की चार्जशीट दाखिल की थी. NIA ने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
  • Jun 4, 2026 6:48 AM IST
    OTT और सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर रोक को लेकर दायर याचिका पर SC सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट में केन्द्र सरकार, ओटीटी और नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा प्लेटफार्म और गूगल को नोटिस जारी किया था. पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहूरकर और बाकी की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केन्द्र सरकार को नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करने का निर्देश दे जो इन प्लेटफार्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय करे.
  • Jun 4, 2026 6:48 AM IST

    Breaking News: पहलवान विनेश फोगाट के मामले मे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल भारतीय कुश्ती संघ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. WFI ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को SC में चुनौती दी है. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल मे भाग लेने की इजाजत दे दी थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट के साथ ट्रायल मे भाग लेने की मांग कर रही 12 रेसलर की मांग पर भी सुनवाई का भरोसा देते हुए भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.