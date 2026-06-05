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Breaking News June 5: आज गुजरात और दमन दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप बोले- भारत के साथ जल्दी ही ट्रेड डील

Breaking News 5 June: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात और दमन दौरे पर होंगे. सुप्रीम कोर्ट में आज मानहानि के एक मामले में संजय सिंह पर सुनवाई होगी.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 5, 2026 6:59 AM IST
Breaking News
5 जून की सभी ब्रेकिंग न्यूज और लाइव अपडेट्स

Breaking News 5 June: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर तारीफ की है और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया है. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जल्दी ही भारत के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होंगे. उधर प्रधानमंत्री शुक्रवार को अपने गृह राज्य गुजरात और दमन के दौरे पर होंगे.

सुप्रीम कोर्ट आज कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगा, जिसमें आप नेता संजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे में भी सुनवाई तय है. संजय सिंह पर यह मुकदमा शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने दायर किया था. संजय सिंह ने मजीठिया पर ड्रग्स माफिया के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था. ऐसी ही दिन भर की सभी अहम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ…

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  • Jun 5, 2026 6:59 AM IST

    Breaking News June 5: असम की रहने वाली कुछ मुस्लिम महिलाओं की ओर से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. फॉरेन ट्रिब्यूनल ने देश की नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे सकने के चलते इन्हें विदेशी घोषित कर दिया है. इस आदेश को उन्होंने पहले पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद उन्होंने SC का रुख किया है.

  • Jun 5, 2026 6:58 AM IST

    Breaking News June 5: सुप्रीम कोर्ट में आज आप नेता संजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सुनवाई होगी. संजय सिंह ने काली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ड्रग्स माफिया के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था. इस पर मजीठिया ने आप नेता पर यह मुकदमा दायर किया था.

  • Jun 5, 2026 6:56 AM IST

    Breaking News June 5: दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या, शिवाजी कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल (49) का शव गुरुवार को पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव स्थित उनके फ्लैट में मिला. वह अकेले रहती थीं. पुलिस को इस मामले में हत्या का शक है.

  • Jun 5, 2026 6:51 AM IST

    Breaking News June 5: नमस्कार! 5 जून शुक्रवार को होने वाली सभी बड़ी घटनाओं की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे पल-पल के लाइव अपडेट्स. दिन भर की खबरों से जुड़ी सभी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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