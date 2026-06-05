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Breaking News June 5: आज गुजरात और दमन दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप बोले- भारत के साथ जल्दी ही ट्रेड डील

Breaking News 5 June: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात और दमन दौरे पर होंगे. सुप्रीम कोर्ट में आज मानहानि के एक मामले में संजय सिंह पर सुनवाई होगी.

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5 जून की सभी ब्रेकिंग न्यूज और लाइव अपडेट्स

Breaking News 5 June: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर तारीफ की है और उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया है. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जल्दी ही भारत के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होंगे. उधर प्रधानमंत्री शुक्रवार को अपने गृह राज्य गुजरात और दमन के दौरे पर होंगे.

सुप्रीम कोर्ट आज कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगा, जिसमें आप नेता संजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे में भी सुनवाई तय है. संजय सिंह पर यह मुकदमा शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने दायर किया था. संजय सिंह ने मजीठिया पर ड्रग्स माफिया के साथ संबंध होने का आरोप लगाया था. ऐसी ही दिन भर की सभी अहम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ…