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Breaking News 6 June: गिलगिट-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान करा रहा चुनाव, भारत ने किया सावधान, आज भारत-अफगानिस्तान टेस्ट

Breaking News 6 June: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान विधानसभा चुनाव कराने जा रहा है. भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है.

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6 जून 2026 की सभी बड़ी खबरों के लाइव अपडेट्स

Breaking News 6 June: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान विधानसभा चुनाव कराने जा रहा है. भारत ने उसे सावधान करते हुए चेताया है कि वह भारत का हिस्सा है. भारत ने बताया कि संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी आता है. वह भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है. उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन ने भारत की तारीफ करते हुए अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए अमेरिका को बताया कि भारत कभी विदेशी ऑर्डर या सलाह को नहीं मानता है.

नई दिल्ली के मॉस्को के साथ सहयोग बढ़ाने से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप खफा हैं और अमेरिका चाहता है कि नई दिल्ली मॉस्को से फिर से दूरी बनाए. इस पर बात करते हुए पुतिन ने जोर दिया कि संप्रभुता और संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता.

दूसरी ओर खेल के मैदान में आज चंडीगढ़ के न्यू मु्ल्लांपुर स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की शुरुआत होगी. यह टेस्ट मैच सुबह 9.30 बजे से शुरू होगा.