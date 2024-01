बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, जयंती से पहले सरकार का ऐलान

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर (Karpoori Thakur) को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ (Bharat Ratna) से सम्मानित किया जाएगा. सरकार का यह फैसला उनके 24 जनवरी को होने वाले जयंती से ठीक पहले लिया गया है.

24 जनवरी, 1924 को बिहार के छोटे से गांव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री भी बने. वह अपने मजबूत नेतृत्व कौशल और लोगों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे. कर्पूरी ठाकुर एक साधारण पृष्ठभूमि से थे और उन्हें अपनी शुरुआती जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. इन चुनौतियों के बावजूद, वह अपनी शिक्षा पूरी करने में सफल रहे और कानून की डिग्री हासिल की. कर्पूरी ठाकुर महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे.

कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक करियर 1950 के दशक में तब शुरू हुआ, जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए. वह तेजी से आगे बढ़े और पार्टी में एक प्रमुख नेता बन गए. ठाकुर अपने मजबूत सिद्धांतों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे. 1970 में ठाकुर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया. अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से कई प्रमुख सुधार लागू किए.

उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया. ठाकुर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन था. इस नीति का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था.

जननायक कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न (मरणोपरांत) से नवाजे जाने की घोषणा पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक योद्धा और समानता व सशक्तीकरण के दिग्गज के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है. PM मोदी ने ट्वीट किया, ‘मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रकाशस्तंभ महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है और वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं.’ ‘यह प्रतिष्ठित मान्यता हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक योद्धा और समानता और सशक्तीकरण के दिग्गज के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है.’

