नई दिल्ली: 'स्वदेशी' उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से 1000 से ज्‍यादा विदेशी उत्‍पादों को बिक्री बंद कर दी गई है. एक अधिकारी ने ये जानकारी दी. अधिकारी के मुताबिक जगुआर, यूरेका फोर्ब्स, एचयूएल (खाद्य) के 1,000 से अधिक गैर स्वदेशी उत्पादों की आज से सीएपीएफ की कैंटीन में बिक्री नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा डाबर इंडिया, विक्टोरिनोक्स इंडिया, सैमसंग इंडिया के भी कई उत्पादों को सीएपीएफ कैंटीन से हटाया गया है, क्योंकि वे 'स्वदेशी' नहीं हैं.

बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन के दौरान स्वदेशी पर जोर देने की अपील की थी. अब इसका असर देखने को भी मिलना शुरू हो गया है. केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) में अब आपको माइक्रोवेव अवन से लेकर फुटवियर और ब्रांडेड उत्पाद जैसे की टॉमी हिल्फिगर की शर्ट नजर नहीं आएंगी. यह फैसला देशभर में पैरामिलिट्री (अर्धसैनिक बलों) कैंटीन का संचालन करने वाली संस्था ने लिया है.

Kendriya Police Kalyan Bhandar (KPKB) has de-listed over 1000 imported products after Union Home Ministry said that only 'Made in India' products will be sold in all KPKB canteens.

