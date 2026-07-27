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Breaking News LIVE Update: सुप्रीम कोर्ट से संसद तक हलचल, हिमाचल में बस हादसा और असम में बाढ़ पर बड़ी अपडेट

आज देशभर में कई अहम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सुनवाई, संसद में परीक्षा कानून संशोधन बिल, हिमाचल में दर्दनाक बस हादसा और असम में बाढ़ की स्थिति जैसे मुद्दे सुर्खियों में बने हुए हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 27, 2026, 7:34 AM IST
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Breaking News Live Update 27 July: देशभर में सोमवार (27 जुलाई) को कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ सामने आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में छात्र आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, वहीं संसद में सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जबकि असम में बाढ़ का असर अभी भी लाखों लोगों पर बना हुआ है. देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है,

SC में छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. यह मामला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने सूचीबद्ध है. याचिकाओं में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है. इस सुनवाई पर छात्र संगठनों और विभिन्न पक्षों की नजर बनी हुई है.

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लोकसभा में पेश होगा परीक्षा कानून संशोधन बिल

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेंगे. प्रस्तावित संशोधन के जरिए वर्ष 2024 के कानून में बदलाव किए जाने का प्रावधान रखा गया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है. सरकार का मकसद एग्जाम प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है.

हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त

हिमाचल प्रदेश के शाहतलाई के पास श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस में अमृतसर से बाबा बालक नाथ मंदिर जा रहे करीब 35 श्रद्धालु सवार थे. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है.

असम में बाढ़ से लाखों लोग अब भी प्रभावित

वहीं, असम की बात करें तो यहां बाढ़ की स्थिति में पहले के मुकाबले कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पांच जिलों में अब भी 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. पिछले 24 घंटे में दो और लोगों की मौत के बाद इस वर्ष बाढ़ से मरने वालों की संख्या 68 पहुंच गई है. प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटा हुआ है. देश-दुनिया की खबरें से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए India.com हिंदी के साथ.

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  • Jul 27, 2026 7:53 AM IST
    SC में छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई
    सुप्रीम कोर्ट आज छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. यह मामला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने सूचीबद्ध है. याचिकाओं में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं और न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है. इस सुनवाई पर छात्र संगठनों और विभिन्न पक्षों की नजर बनी हुई है.
  • Jul 27, 2026 7:53 AM IST
    लोकसभा में पेश होगा परीक्षा कानून संशोधन बिल
    केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेंगे. प्रस्तावित संशोधन के जरिए वर्ष 2024 के कानून में बदलाव किए जाने का प्रावधान रखा गया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है. सरकार का मकसद एग्जाम प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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