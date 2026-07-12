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Breaking News LIVE: टोरंटो फेस्टिवल में फायरिंग से 2 की मौत, ईरान में धमाकों से बढ़ा तनाव; पढ़ें देश-दुनिया के हर बड़े अपडेट

देश और दुनिया की हर बड़ी खबर का पल-पल का अपडेट यहां पढ़ें. कनाडा के टोरंटो में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी से लेकर ईरान में धमाकों, खेल जगत की बड़ी खबरों और भारत की प्रमुख घटनाओं तक सभी अहम अपडेट एक जगह.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 12, 2026, 7:22 AM IST
Breaking News Today

Breaking News LIVE UPDATES: कनाडा के टोरंटो शहर में आयोजित लोकप्रिय ‘सल्सा ऑन सेंट क्लेयर’ स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान शनिवार रात अचानक हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी है.

अमेरिकी हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के जास्क, बुशहर, असलुयेह, बंदर अब्बास और सिरिक समेत कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं. ईरान पहले ही जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है. हालात पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है.

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इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वहीं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने-सामने होंगे. मुकाबले पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजर रहेगी. यहां आपको देश-दुनिया की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा.

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  • Jul 12, 2026 7:31 AM IST
    वियतनाम नाव हादसा: बिंदु कृष्णा ने जताया दुख
    वियतनाम में हुए दर्दनाक नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत पर केरल सरकार ने गहरा दुख जताया है. केरल की मंत्री बिंदु कृष्णा ने बताया कि मृतकों में दो लोग केरल के थे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की. मंत्री ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने NORKA के सीईओ को वियतनामी अधिकारियों से लगातार संपर्क कर पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए. साथ ही मुख्यमंत्री विदेश मंत्री के संपर्क में हैं ताकि मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके.
  • Jul 12, 2026 7:29 AM IST
    हॉस्टल का खाना खाकर कई बच्चे बीमार
    महाराष्ट्र के शाहदा, नंदुरबार में समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल में खाना खाने के बाद कई छात्र बीमार पड़ गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नंदुरबार की जिला मजिस्ट्रेट मिताली सेठी भी शहादा के अस्पताल पहुंचीं. वे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हॉस्टल के उन छात्रों की हालत का जायजा लेने गईं, जो खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए हैं.
  • Jul 12, 2026 7:27 AM IST
    ईरान-अमेरिका में बढ़ी जंग

    अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने भी अब जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है. अब तक अमेरिका की तरफ से ईरान के जास्क शहर में 10 से ज्यादा धमाके हो चुके हैं.
  • Jul 12, 2026 7:23 AM IST
    कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी
    कनाडा के टोरंटो शहर में आयोजित लोकप्रिय ‘सल्सा ऑन सेंट क्लेयर’ स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान शनिवार रात अचानक हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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