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Breaking News LIVE: टोरंटो फेस्टिवल में फायरिंग से 2 की मौत, ईरान में धमाकों से बढ़ा तनाव; पढ़ें देश-दुनिया के हर बड़े अपडेट

देश और दुनिया की हर बड़ी खबर का पल-पल का अपडेट यहां पढ़ें. कनाडा के टोरंटो में स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी से लेकर ईरान में धमाकों, खेल जगत की बड़ी खबरों और भारत की प्रमुख घटनाओं तक सभी अहम अपडेट एक जगह.

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Breaking News LIVE UPDATES: कनाडा के टोरंटो शहर में आयोजित लोकप्रिय ‘सल्सा ऑन सेंट क्लेयर’ स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान शनिवार रात अचानक हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी है.

अमेरिकी हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के जास्क, बुशहर, असलुयेह, बंदर अब्बास और सिरिक समेत कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं. ईरान पहले ही जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है. हालात पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है.

इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वहीं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने-सामने होंगे. मुकाबले पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजर रहेगी. यहां आपको देश-दुनिया की हर बड़ी खबर का अपडेट मिलेगा.