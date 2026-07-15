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Breaking Live Update: ट्रंप का इजरायल को संदेश, होर्मुज में बढ़ा तनाव; फीफा फाइनल में स्पेन की धमाकेदार एंट्री, यहां पढ़ें हर खबर

ट्रंप का इजरायल और ईरान को लेकर बड़ा कदम, होर्मुज में बढ़ा तनाव और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन की शानदार एंट्री शामिल रही. यहां पढ़ें 15 जुलाई की हर बड़ी खबर.

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Breaking Live Update 15 July: सुप्रीम कोर्ट में कथित हंगामे के मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी के दो लॉ छात्रों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सीरिया और लेबनान से सेना हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा. इसी बीच अमेरिका ने होर्मुज क्षेत्र में ईरानी जहाजों की निगरानी और नाकेबंदी को और सख्त कर दिया, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया.

वहीं, खेल जगत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली. मैच के दौरान स्पेन ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और पेनल्टी के जरिए बढ़त हासिल करने के बाद दूसरा गोल कर जीत सुनिश्चित की. इस जीत के साथ स्पेन अब विश्व कप ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर है. 15 जुलाई की बड़ी खबरों में देश और दुनिया से कई अहम घटनाएं यहां पढ़ें.