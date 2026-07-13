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Breaking News LIVE: कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में राजकीय शोक, बैंकॉक में भीषण अग्निकांड- यहां पढ़ें हर खबर का अपडेट

Breaking News LIVE Update: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई. यहां आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर लगातार अपडेट मिलेंगे.

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Breaking News LIVE Update: देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर लगातार अपडेट जारी हैं. कतर के पूर्व अमीर शेख हमद अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पश्चिम एशिया में हालात और गंभीर कर दिए हैं. अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है और होर्मुज को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है.

इस तनाव का असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है, जहां कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. दूसरी ओर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. देश-दुनिया, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, अर्थव्यवस्था और अन्य बड़ी खबरों के हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें.