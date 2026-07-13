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Breaking News LIVE: कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में राजकीय शोक, बैंकॉक में भीषण अग्निकांड- यहां पढ़ें हर खबर का अपडेट

Breaking News LIVE Update: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई. यहां आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर लगातार अपडेट मिलेंगे.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: July 13, 2026 7:17 AM IST
Breaking News Today

Breaking News LIVE Update: देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर लगातार अपडेट जारी हैं. कतर के पूर्व अमीर शेख हमद अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने पश्चिम एशिया में हालात और गंभीर कर दिए हैं. अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में कई ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है और होर्मुज को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है.

इस तनाव का असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है, जहां कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है. दूसरी ओर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. देश-दुनिया, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, अर्थव्यवस्था और अन्य बड़ी खबरों के हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें.

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  • Jul 13, 2026 7:17 AM IST
    Bangkok Pub Fire: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.
  • Jul 13, 2026 7:15 AM IST
    Iran-US War: अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमलों का दावा किया, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया.
  • Jul 13, 2026 7:15 AM IST

    Qatar’s former Emir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Died: कतर के पूर्व अमीर शेख हमद अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने आज पूरे देश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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