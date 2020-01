Firing in Jamia: जामिया इलाके में खुलेआम फायरिंग की गई है. यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे एक शख्स ने हथियार हवा में लहराते हुए फारयिंग की है. फायरिंग उस समय की गई जब नागरिकता क़ानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था. इसी बीच एक शख्स ने सामने फायरिंग की है. गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है.

बताया जा रहा है कि जामिया में यूनिवर्सिटी के छात्र भी प्रदर्शन कर रहे थे. नागरिकता क़ानून के खिलाफ छात्र-छात्रायें व अन्य लोग नारेबाजी कर रहे थे. इनका मार्च राजघाट की ओर बढ़ रहा था. इसी बीच भीड़ से ही एक शख्स निकला और उसने हथियार हवा में लहराना शुरू कर दी. यहां पुलिस भी मौजूद थी, इसके बाद भी शख्स चलते हुए फायरिंग करता रहा. फायरिंग में गोली एक युवक को लगी है. घायल हुए शहजाद नाम के युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH A man brandishes gun in Jamia area of Delhi, culprit has been detained by police. More details awaited. pic.twitter.com/rAeLl6iLd4

— ANI (@ANI) January 30, 2020