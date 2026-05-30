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Breaking News 30 May: ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप कंफ्यूज, IPL फाइनल में गुजरात टाइटंस, देखें आज की सारी ताजा खबर...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान समझौते पर हमलावर है. गुजरात IPL 2026 के फाइनल में पहुंच चुकी है, 31 मई को उसका मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ होना है. देश-दुनिया में होने वाली दिन भर की खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ...

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31 मई की दिनभर की खबरे

Breaking News 30 May: ईरान से युद्ध-विराम समझौते में लगातार अड़चनें देखने को मिल रही. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि वे नौसेना से ईरान की घेराबंदी करेंगे. कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह DK शिवकुमार 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. DK शिवकुमार कर्नाटक के 25वें सीएम बनेंगे. वहीं, IPL फाइनल में गुजरात टाइटंस पहुंच चुकी है. 31 मई (रविवार) के दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में उसका मुकाबला होना है. बीते रात, गुजरात ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया. राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 214 रनों का टार्गेट दिया था.

वहीं, पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली. दूसरी ओर, बीजेपी ने पार्टी संगठन में अहम बदलाव किए. भाजपा ने 2022 में कांग्रेस से आए केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया है. केवल सिंह ढिल्लो, सुनील जाखड़ की जगह लेंगे. जिनका तीन साल का कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है.