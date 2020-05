Nationwide Lockdown Extended: कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसको लेकर केंद्र सरकार थोड़ी देर में ऐलान करेगी. बता दें कि आज लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन है. माना जा रहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में कई चीजों में छूट मिल सकती है. गौरतलब है कि पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. Also Read - हरभजन सिंह बोले-शाहिद आफरीदी से अब मेरा कोई लेना-देना नहीं, गंभीर भी गरजे

लॉकडाउन-4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं वहीं केंद्रीय सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार अलग से विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी. वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉकडाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है. Also Read - J&K: सुरक्षाबलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हिजबुल आतंकी ताहिर अहमद भट को मार गिराया

इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे. आपको बता दें कि सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था. इसके बाद में इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया. उसे भी बढ़ाकर 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया.

Union Cabinet Secretary Rajiv Gauba to hold video conference with State Chief Secretaries at 9 pm today. pic.twitter.com/xrrTwACNLt

— ANI (@ANI) May 17, 2020