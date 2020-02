नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट के मुताबिक निर्भया केस के चारों दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी.

2012 Delhi gang-rape case: The four convicts to be executed on 3rd March at 6 am. pic.twitter.com/neXMXtiHaK

— ANI (@ANI) February 17, 2020