नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्भया मामले (Nirbhaya Gangrape Case) के दोषी विनय शर्मा (Vinay Sharma) की याचिका ख़ारिज कर दी है. विनय शर्मा ने ये कहते हुए याचिका दायर की थी कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है और ऐसे में उसे फांसी नहीं दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर बड़ा फैसला दिया है.

2012 Delhi gang-rape case: Supreme Court dismisses the petition of death-row convict Vinay Kumar Sharma challenging the rejection of the mercy petition by President Kovind. pic.twitter.com/0z32vdc9ib

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विनय शर्मा की इस याचिका पर कहा कि विनय शर्मा की मानसिक हालत ठीक है. ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है. विनय की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज की जा चुकी है. विनय ने इसी को लेकर याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा कि मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि विनय को दिमागी रूप से कोई दिक्कत नहीं है. वह दिमागी रूप से ठीक है.

Supreme Court also said in its order, that the medical reports said that Vinay is psychologically fit and his medical condition is stable.

The Apex Court dismissed his petition, finding it devoid of merit. https://t.co/uQEv1iM9OL

