Nirbhaya Gang Rape Case: निर्भया गैंगरेप के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई आज ही की जाएगी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ने इस फैसले की सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख को सुनिश्चित किया था. हालांकि निर्भया के वकील के इस मामले में दखल देने के बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का फैसला किया है. गौरतलब है कि पवन के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में नए दस्तावेज पेश करने के लिए वक्त मांगा था जिसके लिए कोर्ट ने 24 जनवरी तक मामले की सुनवाई को टाल दिया था. पवन ने कोर्ट में खुद को नाबालिग बताया है यही वजह है कि नए दस्तावेज जमा करने के लिए कोर्ट की तरफ से कुछ दिनों की मोहलत दी गई थी.

Delhi High Court recalls its adjournment order in Nirbhaya case convict Pawan Kumar Gupta’s plea. Matter to be heard today after the 2012 gangrape victim’s lawyers again mentioned and objected for the adjournment.

