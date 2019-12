नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले (Nirbhaya Gangrape and Murder Case) में दोषी पाए जाने वाले अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय सिंह की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फांसी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. वहीं निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है. डेथ वारंट मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी.

Delhi Court directs Tihar Jail authorities to issue a fresh notice for one week to convicts(2012 Delhi gangrape case) as to whether they want to file mercy petitions. Next date of hearing is 7th January https://t.co/KBfyBPDRiw pic.twitter.com/iBfRV6hof9

— ANI (@ANI) December 18, 2019