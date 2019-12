नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या (Nirbhaya Gangrape Murder Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोषी अक्षय कुमार सिंह के पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. इस फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि वह कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं. गौरतलब है कि आशा देवी ने पहले भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट द्वारा आरोपियों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जाएगा.

