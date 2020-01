Supreme Court Hearing On CAA: सुप्रीम कोर्ट ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने इससे संबंधित 143 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही. हालांकि अदालत ने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वह वृहद संविधान पीठ के पास भेज सकता है. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. चीफ जस्टिस ने कहा कि तीन सदस्यीय बेंच इस मामले पर कोई फैसला नहीं दे सकती. उन्होंने कहा कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के बारे में 5 सप्ताह बाद फैसला लिया जाएगा.

SC hearing petitions on #CitizenshipAmendmentAct:: Supreme Court issues notice to Centre on fresh petitions filed challenging the Act. SC says, it will hold in-chamber hearing on procedural issue of the case.

