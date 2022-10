Breaking News of 01 Oct 2022 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय मोबाइल कांग्रेस (IMC) का उद्घाटन करते हुए 5जी सेवाओं का शुभारंभ करेंगे. नई टेक्नोलॉजी सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, कम विलंबता और हाइली रिलायबल कम्युनिकेशन देगी. इससे एनर्जी, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क इफीसिएंसी में बढ़ोतरी होगी. इस बीच, आईएमसी 2022 ‘न्यू डिजिटल यूनिवर्स’ की थीम के तहत शनिवार से 4 अक्टूबर तक चलेगा. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “यह प्रमुख विचारकों, उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाएगा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेजी से अपनाने और प्रसार से उभरने वाले अद्वितीय अवसरों पर चर्चा और प्रदर्शन करेगा.”Also Read - Top News of the Day: अशोक गहलोत ने माफी मांगी, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप टीम से बाहर, एकता कपूर होंगी अरेस्ट! पढ़ें बड़ी ख़बरें