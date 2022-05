यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

Breaking News of 7 May 2022: BJP नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सियासत शुक्रवार पूरे दिन गर्म रही, देर रात उन्हें राहत देते मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया. इसके अलावा दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र (एलपीए) शनिवार शाम तक तेज होकर दबाव में और आज शाम तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है. वहीं बात करें वाराणसी की तो आज वहां ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में दोपहर 3 बजे से सर्वे और वीडियोग्राफी दोबारा शुरू की जाएगी. इसके अलावापूरी तरह देश में बनी पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को NCRTC को सौंपा जाएगा. देश-दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ पढ़ने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…Also Read - पाकिस्तान में आया भूकंप, अमेरिका में तूफान से मची तबाही | Watch Video