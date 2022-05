Breaking News of 10th May 2022: मोहाली में सोमवार देर रात पंजाब पुलिस की खुफिया इकाई के मुख्यालय परिसर में धमाका हुआ है. इसी विंग के पास पूरे राज्य की खुफिया जानकारियां जुटाने का जिम्मा है, इधरपृ पड़ोसी देश श्रीलंका में भी हालात ठीक नहीं मालूम पड़ रहे हैं, पूरे देश में हिंसा हो रही है, मंत्रियों और सांसदों के घर जलाए जा रहे. इसके अलावा आज ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हो सकती है. साथ ही आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) झारखंड में अवैध खनन से संबंधित धन शोधन रोकथाम मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी. इसके अलावा राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, वह दाहोद में रैली करेंगे. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें… Also Read - अतिक्रमण अभियान को 'बाधित' करने को लेकर AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ FIR | पढ़ें दिन की बड़ी खबरें