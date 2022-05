Breaking News of 11 May 2022: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में स्थानीय अदालत आज सुनवाई करेगी.वादी हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे कराये जाने की अदालत से मांग की है. जिस पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से आज तक का समय मांगा था. प्रख्यात संतूरवादक का कल निधन हो गया, आज उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. पार्थिव शरीर को आज सुबह 10 बजे जुहू स्थित अभिजीत कोआपरेटिव सोसाइटी में ले जाया जाएगा जहां उसे दोपहर एक बजे तक जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा. दिवगंत संगीत मर्मज्ञ का अंतिम संस्कार विले पार्ले में पवन हंस अंत्येष्टि स्थल पर किया जाएगा. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी तो वहीं भाजपा अध्यक्ष नड्डा आज हनुमानगढ और श्रीगंगानगर का दौरा करेंगे. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें… Also Read - विदेशी फंडिग पर CBI की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली समेत 40 जगहों पर हुई छापेमारी | Watch Video