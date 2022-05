Breaking News of 14th May 2022 : वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम आज से शुरू होगा. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस सिलसिले में सभी संबंधित पक्षों के साथ भी बैठक के बाद यह फैसला किया गया है. इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मुंबई में एक रैली को संबोधित करेंगे. संभावना जताई जा रही है कि वह रैली में भाजपा-मनसे पर निशाना साधेंगे, क्योंकि ये दोनों दल हिन्दुत्व, हनुमान चालीसा और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर उन्हें किनारे करने में जुटे हैं. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चर्चा के लिए ‘आप’ विधायकों की आज अहम बैठक बुलाई है. बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…Also Read - Breaking News | Updates: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में गुरुवार को आएगा फैसला, पढ़ें दिन की बड़ी खबरें