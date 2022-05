Breaking News of 15th May 2022: भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई का दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ रविवार को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक गोल्फ रिसॉर्ट में शुरू हुआ. शिविर में पार्टी नेताओं ने दिसंबर में प्रस्तावित राज्य विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियों पर चर्चा की. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. भाजपा पिछले 27 वर्षों से राज्य में सत्ता में है और उसका मुकाबला पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) से होगा. BJP के पदाधिकारियों ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई और विभिन्न मुद्दों पर प्रस्तुतियां दी गईं.खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…Also Read - चिंतन बैठक के बाद भाजपा को गुजरात में विजय मार्च जारी रखने का भरोसा | पढ़ें दिन भर की बड़ी खबरें