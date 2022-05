Breaking News of 16th May 2022: गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव प्रदीप सिंह वघेला ने कहा कि गुजरात में भाजपा का विजय मार्च जारी रहेगा और पार्टी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी. वघेला का बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब राज्य स्तरीय नेताओं की चिंतन बैठक सोमवार को संपन्न हुई है. मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए वघेला ने कहा कि चिंतन बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हाल के निकाय और पंचायत चुनावों के परिणामों का विस्तार से विश्लेषण किया और भाजपा को और मजबूत करने की योजना बनाने के लिए हर सीट पर पार्टी की ताकत और कमजोरी का आकलन किया. वहीं, शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा, सरकारी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई और यह पाया गया कि राज्य सरकार की योजनाओं से बड़े पैमाने पर लोग खुश हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को लाभान्वित किया है. उन्होंने कहा कि लोग भाजपा शासन से खुश हैं और वे सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करना जारी रखेंगे. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…Also Read - भाजपा की गुजरात इकाई का दो दिवसीय 'चिंतन शिविर' शुरू | पढ़ें दिन की सभी बड़ी खबरें...