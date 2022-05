Breaking News of 18th May 2022 Latest news in Hindi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Weather Update Delhi) में आज दिन की शुरुआत खुशनुमा मौसम के साथ हुई, आसमान में बादल छाए नजर आए, वहीं मौसम विभाग ने गरज के साथ छींटे पड़ने और आंधी चलने के अनुमान जताए गए हैं. इसके अलावा आज बहुचर्चित ज्ञानवापी सर्वे (Gyanvapi Survey) से जुड़ी दो याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला भी आना है, जिस पर नजर बनी रहेगी. काशी विश्वनाथ परिसर (Kashi Vishwanath) में बैठे नंदी के सामने की दीवार (जोकि ज्ञानवापी मस्जिद के दायरे में आती है) और मलबा हटाने पर सेशन कोर्ट आज सुनवाई करेगा. वहीं हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa Row) के लिए आज अहम दिन है, आज निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) मुंबई कोर्ट में पेश होंगी. ताजातरीन खबरों के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें. Also Read - चिंतन बैठक के बाद भाजपा को गुजरात में विजय मार्च जारी रखने का भरोसा | पढ़ें दिन भर की बड़ी खबरें