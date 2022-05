Breaking news of 2 May 2022: गर्मी के प्रकोप से परेशान जनता के लिए आज राहत की उम्मीद है, मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान से गिरती बारिश आपको झुलसाती गर्मी से राहत दे सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में देश के कई शहरों में बारिश हो सकती है, इसके अलावा यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तीन दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं, आज वह जर्मनी पहुंचेंगे. इसके बाद डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर जाएंगे. इसके अलावा नवनीत राणा जमानत मामले में भी आज अहम फैसला आना है, दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. ऐसे में राणा दंपति को जेल मिलेगी या बेल, इस पर फैसला आज सुनाया जाएगा. देश-दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ पढ़ने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें… Also Read - लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम, 3 मई तक नहीं हटा तो... | पढ़े दिन की सभी बड़ी खबरें