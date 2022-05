Breaking News of 21st May 2022: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अरुणाचल प्रदेश का दो दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा आधारशिला रखेंगे. वह चीन-भारत सीमा पर अग्रिम इलाकों में तैनात सुरक्षाबलों के साथ बातचीत भी करेंगे. गृह मंत्री इस दौरान नागरिक समाज के साथ भी बातचीत करेंगे। यह केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर शाह का अरुणाचल प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 34वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया था। तब उनके दौरे का चीन ने कड़ा विरोध किया था.अधिकारियों ने बताया कि शाह लोहित जिले के वाक्रो में ऋषि परशुराम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे और करीब 40 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. ताजातरीन खबरों के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें… Also Read - कृष्ण जन्मभूमि मामले में अर्जी मंजूर, पूर्व कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ बीजेपी में हुए शामिल | Watch video