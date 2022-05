आज से खुलेंगे सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट

Breaking News of 22 May 2022: केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई पर थोड़ी राहत दिए जाने के बाद अब निगाहें राज्यों पर टिकी हुई हैं, एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद देश में पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए लीटर सस्ता हो गया है, केरल और राजस्थान ने अपने राज्यों में टैक्स कम कर दिया है अब अन्य राज्य आज इस संबंध में फैसला ले सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ देश में दो मुद्दों को लेकर राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है, राहुल गांधी द्वारा कैंब्रिज में ‘देश में ध्रुवीक्ररण का केरोसिन छिड़कने’ बयान पर बीजेपी ने घेरा बंदी तेज कर दी है तो दूसरी उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड सत्यापन का मसला विपक्ष को योगी सरकार को घेरने का मौका दे रहा है, इसके अलावा असम में बाढ़ का बढ़ता प्रकोप चिंताओं को बढ़ा रहा है. देश-दुनिया की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें. Also Read - News Highlights of 21st May 2022: सस्ता हुआ पेट्रोल-डीज़ल, केंद्र के बाद अब राज्य सरकारें भी ले सकती हैं ऐसा ही फैसला