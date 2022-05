Breaking News of 23rd May 2022: वाराणसी में आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 5 महिलाओं की याचिका पर जिला जज फिर से सुनवाई करेंगे. सबसे पहले मस्जिद पक्ष के लोग की दलील सुनी जाएगी जिसमें वह यह उनका कहना है कि 5 महिलाओं का दाखिल याचिका मेंटेनेबल ही नहीं है. इसमें मस्जिद पक्ष के वकील अपना तर्क रखेंगे जिला जज उनकी बात सुनने के बाद हिंदू पक्ष से उनकी आपत्ति मांग सकते हैं या इसके लिए समय भी दे सकते हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तोक्यो में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपनी महत्वाकांक्षी हिंद-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा (IPEF) का शुभारंभ करेंगे. IPEF एक पहल है, जिसका उद्देश्य समान विचार वाले देशों के बीच हरित ऊर्जा, आपूर्ति शृंखला और डिजिटल कारोबार के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करना. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…Also Read - क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान रवाना | पढ़ें दिन की बड़ी खबरें