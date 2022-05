Breaking News of 24th May 2022: खबरों के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है. आज जहां एक तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर फैसले की उम्मीद जताई जा रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली के कुतुब मीनार में पूजा अर्चना करने का अधिकार दिए जाने की याचिका पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी. इसके अलावा क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी के शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी से पहले चीन की बौखलाहट सामने आई है, उसने जापान को दूसरे के मामलों में टांग न अड़ाने की सलाह दी है. वहीं क्वाड सम्मेलन में पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रुस को जमकर खरी खोटी सुनाई है. इसके अलावा भी बहुत कुछ है खास, लाइव अपडेट के लिए इस पेज को रिफ्रेश करना न भूलें. Also Read - PM मोदी और बाइडन की द्विपक्षीय बातचीत आज, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी होगी मुलाकात | Watch video