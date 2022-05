Breaking News of 28 May 2022: गुजरात में चुनाव से पहले सियासी चहलकदमी कौ दौर तेज हो गया है. इसी कड़ी में PM मोदी और अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे, वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से तीन दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर है. आज वह भोपाल, उज्जैन व इंदौर के प्रवास पर रहेंगे.साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली पहुंच कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैंत. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज होने वाली बैठक में भूपेश बघेल से चर्चा कर राज्यसभा के लिए एक केंद्रीय नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकती हैं. साथ ही भूपेश बघेल की ओर से स्थानीय नेता का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के सामने प्रस्तावित किया जा सकता है. इसके अलावा महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों की 15 हजर से अधिक नर्स भर्ती प्रक्रिया को एक निजी एजेंसी को ‘आउटसोर्स’ करने संबंधी राज्य सरकार के फैसले के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी. देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए पेज को रिफ्रेश करें.Also Read - उद्धव सरकार के मंत्रियों के घर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा