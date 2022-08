Breaking News of 29 Aug 2022: आज 29 अगस्त है, खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने से संबंधित प्रावधान को चुनौती दी गई है. इसके अलावा आज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मून मिशन की शुरुआत करने जा रही है, साथ ही कांग्रेस के दिल्ली ऑफिस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी की बैठक होगी. वहीं शिवसेना को लेकर उद्धव और शिंदे गुट की दावेदारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें… Also Read - Top News Of The Day: नोएडा का ट्विन टावर जमींदोज, भारत-पाक के हाईवोल्टेज मुकाबले पर सबकी नजर; पढ़ें दिन की बड़ी खबरें