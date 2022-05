Breaking News of 29th May 2022 : हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य में आज कई नेताओं की रैलियां हैं. आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा तीनों अलग-अलग रैली को संबोधित करेंगे.इसके अलावा आज PM मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियों पर रौशनी डालेंगे. वहीं दूसरी पाकिस्तान का एक डेलिगेशन सिंधु जल संधि पर बात करने के लिए आज दिल्ली आएगा. साथ ही आज से भारत-बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री और बंधन एक्सप्रेस दोबारा शुरू होंगी. इसके अलावा आज IPL का फाइनल मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच खेला जाएगा. देश दुनिया के ताजातरीन अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें. Also Read - पीएम मोदी ने की सरकार की तारीफ, वरुण गांधी ने साधा निशाना, राजनीति से लेकर मनोरंजन तक... ये हैं आज की बड़ी ख़बरें