Breaking News of 2nd September 2022: आज 2 सितंबर है, भारतीय नौसेना के लिए आज का दिन बेहद खास है, देश को आज INS विक्रांत मिलेगा,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को भी चालू करेंगे. इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने संगठन के प्रचार अभियान को गति देने के लिए आज से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आज से हरियाणा के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कई बैठक करेंगे. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…Also Read - Top News of the Day: आप-बीजेपी के बीच तनाव जारी, सचिन तेंदुलकर फिर खेलेंगे, ED से जैकलीन ने क्यों बोला झूठ? पढ़ें आज की बड़ी ख़बरें