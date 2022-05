Breaking news of 3 May 2022 : आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की. बताते चलें कि दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में रविवार को ईद का चांद नजर नहीं आया था, इसलिए ईद-उल-फितर का त्योहार आज मनाया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री आज डेनमार्क में रहेंगे. जहां वह भारत-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे. इससे पहले सोमवार को वह जर्मनी में थे, जहां उनको जोरदार स्वागत हुआ. इसके अलावा CM बदलने की चर्चाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे. वहीं बात करें चार धाम यात्रा की तो आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोले जाएंगे, इसी के साथ इस साल की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी. देश-दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ पढ़ने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें…Also Read - Eid ul-Fitr 2022: WhatsApp के जरिए अपनों को इस तरह भेजें मुबारकबाद के स्टिकर्स, फॉलो, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस