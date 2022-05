Breaking news of 4 May 2022 : ईद के दिन जोधपुर में हुए बवाल के बाद अब आज महाराष्ट्र में विवाद की पूरी जमीन तैयार है. MNS चीफ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई देते ही हनुमान चालीसा बजाने की अपील की है. ऐसे में आज महाराष्ट्र दिन भर सुर्खियों में बने रहने वाला है. वहीं दूसरी तरफ PM मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन है, वह फ्रांस में राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा आज देश का सबसे बड़ा LIC का IPO रिटेल निवेशकों के लिए खुल जाएगा. साथ ही राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद आज को पश्चिमी असम के तामूलपुर में बोडो साहित्य सभा (बीएसएस) के 61वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे. ऐसा करने वाले वह पहले राष्ट्रपति होंगे. देश-दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ पढ़ने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें… Also Read - डेनमार्क में बोले PM मोदी- जलवायु को नुकसान पहुंचाने में भारत की भूमिका नगण्य | पढ़ें दिन भर की सभी बड़ी खबर