नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने आज निर्भया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में केंद्र की याचिका पर 11 फरवरी को सुनवाई करेगा. इस मामले में आज सुनवाई से पहले सॉलीसीटर जनरल ने चारों दोषियों की स्थिति का चार्ट कोर्ट में रखा. एसजी ने कोर्ट को पूरे मामले से अवगत कराया.

न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता के इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया कि केंद्र की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी की जाए. पीठ ने मेहता को बताया कि वह 11 फरवरी को उनको सुनेगी और विचार करेगी कि दोषियों को नोटिस जारी करने की जरूरत है या नहीं.

इस पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना भी शामिल थे. सुनवाई की शुरुआत में मेहता ने अदालत को बताया कि मामले में, “राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है” और पीठ को इस मुद्दे पर कानून बनाना होगा.

Supreme Court posts for February 11 the appeal of Central government against Delhi High Court’s order rejecting its plea to separately execute the death row convicts in the December 2012 Delhi gang-rape case. https://t.co/dWHW7J81dC

