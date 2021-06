PM Modi to address nation at 5pm today: देश में कोरोना संकट और अन्य मसलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पांच बजे देश को संबोधित करेंगे. उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज शाम देश में कोरोना की स्थिति और इसमें सुधार के बीच लोगों से फिर यह अपील करेंगे कि जनता कोरोना को हल्के में न लें. पीएम उनसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क का प्रयोग करने की अपील कर सकते हैं. Also Read - PM On Lockdown: राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान Lockdown और Corona Curfew पर जानें PM मोदी ने क्या कहा...

