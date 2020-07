नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 3 टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु, बड़े-बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है. भारत कोरोना से लड़ाई में अच्छे से आगे बढ़ रहा है. Also Read - महामारी के बीच मलाइका ने कहा- डर...घबराहट और...

पीएम मोदी ने कहा कि एक जनवरी से, भारत में अब 1,300 COVID परीक्षण लैब हैं. आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं. सभी के सामुहिक प्रयासों से न केवल लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, देश आज उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है. इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उससे आप सभी परिचित हैं. पीएम मोदी ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर हों, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया. Also Read - पाकिस्तान: 86 प्रतिशत कोरोना के मरीज हुए ठीक, एक्टिव केस सिर्फ 36, 211, सरकार ने कहा- सादगी से मनाएं ईद

Also Read - कोरोना: दो माह में पहली बार 24 घंटे में मिले सबसे कम केस, स्थिति सुधरने पर केजरीवाल ने कहा- बधाई हो दिल्ली वालों

These labs will not remain restricted to testing of #COVID19 but will be expanded for testing of many other diseases including Hepatitis B & C, HIV, & Dengue in future: PM Modi at launch of 3 new high-throughput labs of ICMR at Noida, Kolkata & Mumbai through video conference pic.twitter.com/muEOcf4m0m

