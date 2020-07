नई दिल्ली: चीन से गतिरोध के बीच पीएम नरेन्द्र मोदी ने चीनी एप छोड़ने का बड़ा फैसला किया है. पीएम मोदी ने चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट वीबो ( Weibo) को छोड़ दिया है. इससे पहले वीबो पर उनके अकाउंट से लगभग सभी पोस्ट डिलीट कर दिए गए. वीबो चीन की बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है. चीन में फेसबुक जैसे प्लेटफार्म नहीं हैं. इस पर काफी समय से पीएम मोदी का अकाउंट बना हुआ था. Also Read - देश के किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां नहीं की जाएंगी शामिल, भारत सरकार का बड़ा फैसला

As soon as the decision was taken to disallow Chinese 59 Apps in India, Prime Minister Narendra Modi decided that he would be quitting Weibo, which he had joined a few years ago: Sources pic.twitter.com/vDnIZwEqyF

— ANI (@ANI) July 1, 2020